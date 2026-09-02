Famoso reggaetonero cumple su sueño de niño y compra un equipo de fútbol

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El reggaetonero colombiano, Blessd, acaba de convertir una de sus grandes pasiones en una realidad. Stiven Mesa Londoño, como es su nombre real, no solo adquirió un equipo que compite en la Liga BetPlay Futsal, sino que además se puso los guayos y debutó oficialmente como jugador profesional.

El artista compró el Club Deportivo El Carmen Bendito FT, de El Carmen de Viboral, Antioquia, y tuvo su estreno en la competencia de fútbol sala con un resultado que hizo todavía más especial la jornada: su equipo se impuso 2-1.

Blessd pasó de las tarimas a la cancha

El debut deportivo representa mucho más que una nueva faceta para el intérprete urbano. Blessd ha hablado en diferentes oportunidades de su pasión por el fútbol y de su deseo de convertirse algún día en jugador profesional.

Tras disputar su primer partido oficial, el artista no ocultó la emoción por haber alcanzado una meta que arrastraba desde su infancia.

“Hoy debuté como jugador profesional de futsal, cumplí uno de mis sueños de niño. Me siento súper feliz y créame que lo haré de la manera más profesional posible”, expresó Blessd después del encuentro.

La celebración también estuvo acompañada por un recuerdo de su juventud. El cantante compartió una fotografía de cuando tenía 18 años, cuando ya practicaba fútbol: “Toda mi vida soñé con esto y gracias a Dios hoy se me dio”.

El Carmen Bendito FT, la nueva apuesta deportiva del cantante

La llegada de Blessd al fútbol sala no se limita a su presencia dentro de la cancha. Con la adquisición de El Carmen Bendito FT, el artista entra también en el terreno de la gestión deportiva y asume una apuesta por el desarrollo del fútbol en el Oriente antioqueño.

El proyecto busca fortalecer al club, respaldar el talento de El Carmen de Viboral y abrir oportunidades para jóvenes de la región. De esta manera, su incursión en el deporte adquiere una dimensión que va más allá de la imagen de una celebridad jugando fútbol.

La participación del equipo está enmarcada en la Liga BetPlay Futsal de la Federación Colombiana de Fútbol, competencia que cuenta con reglamento oficial y clubes participantes durante la temporada 2026.

La relación del artista con este deporte tampoco comenzó con El Carmen Bendito FT. En octubre de 2024, Blessd sorprendió al anunciar la adquisición del Vendsyssel FF, equipo de la segunda división de Dinamarca, con el que manifestó su intención de llevar el proyecto deportivo hasta la máxima categoría y, eventualmente, pensar en una participación en la Champions League.