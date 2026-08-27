Falleció el actor Peter Cullen, la voz original de Optimus Prime en "Transformers"

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El actor Peter Cullen, recordado por ser la gran voz de Optimus Prime en “Transformers”, murió a los 85 años. La noticia fue confirmada por su agente, asegurando que falleció la tarde del miércoles 26 de agosto en su residencia de Los Ángeles, California.

Partida de Peter Cullen

Aunque el agente no reveló de qué falleció el artista canadiense nacido el 28 de julio de 1941, sí informó que partió en la compañía de su familia, que lo cuidó hasta el fin de sus días.

TMZ reveló a través de un artículo declaraciones de los familiares de Peter, quienes informaron que deja un legado extraordinario en la televisión y el cine.

“Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus numerosos amigos y admiradores en todo el mundo. Su familia les pide que honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión”, dice el comunicado oficial.

Una voz para el recuerdo

La voz de Peter dio vida al personaje de Optimus en múltiples largometrajes como “La venganza de los caídos”, “El lado oscuro de la luna”, “La era de la extinción” y “Transformers: el último caballero”.

También participó en la recordada película “Las nuevas aventuras de Winnie the Pooh” del año 1988, en la realizó la voz del entrañable y pesimista burrito Ígor.