Muere Alejandro Mata a los 77 años, primer actor y querido por las telenovelas

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Este jueves 20 de agosto, se informó sobre la muerte del primer actor venezolano Alejandro Mata a los 77 años, después de batallar contra una dura enfermedad, según detalló su hija Desirée en una campaña para recolectar fondos a finales de julio. La noticia fue compartida por Alberto Cimino, productor de dramáticos, y ratificada por el medio internacional NTN24 en su página web.

Aunque la familia no ha revelado cuál es la enfermedad, tomó la iniciativa de crear una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos destinados a la mejora de la salud del artista. A la iniciativa se sumaron colegas, quienes difundieron la información en sus plataformas.

En la imagen difundida se lee: “Si puedes donar desde $1, estarás regalando esperanza y contribuyendo a salvar una vida”, una frase con la que sus seres queridos buscaron sumar el mayor número posible de colaboradores.

Trayectoria en las telenovelas

Alejandro Mata inició su camino artístico en la década de los 60, consolidándose como uno de los primeros actores del país. Su trayectoria abarca dramáticos como Lucecita, La señorita Elena, Leonela, Trapos íntimos, Tomasa Tequiero y Corazón esmeralda, entre muchos otros.

Además, destacó con su talento en la televisión, el teatro y la radio, llevando a todos los escenarios su visión de ser artista.

Alejandro Mata: Salud en deterioro

En 2018, la familia del histrión se unió para solicitar ayuda económica con la meta de recaudar 2.800 dólares para costear una intervención quirúrgica de urgencia, luego de que al actor le fuera diagnosticado un cálculo renal de gran tamaño que no podía ser expulsado de forma natural.