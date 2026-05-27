Fallece actor de "Emily en París" tras enfrentar batalla contra la esclerosis lateral

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Una dura pérdida sacude al elenco de la serie de Netflix “Emily en París”, la muerte del actor francés Pierre Deny a los 69 años. El artista apareció con éxito en las temporadas 3 y 4, con el personaje de Louis de León.

Un sentido adiós

Tanto en los medios de comunicación como en redes sociales han recordado su exitoso paso por la serie y otros trabajos, representando un duro golpe en el cine y la televisión por la partida.

Fueron las hijas de Pierre quienes confirmaron la dura muerte del actor, ocurrido el lunes 25 de mayo a causa de complicaciones de una enfermedad, que le había hecho vivir momentos muy difíciles.

“Con profunda emoción anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de esclerosis lateral amiotrófica (ELA)”, escribieron a través de un comunicado.

En este sentido, las hijas confirmaron que el deceso fue luego de una fuerte crisis que vivió Deny.

Su legado en la televisión

En la popular serie de moda y belleza, el artista realizó el papel de un multimillonario director de una importante casa de moda, un rol que traspasó la pantalla.

El nacido el 12 de julio de 1956 y formado como actor en el INSAS, en el Instituto Nacional Superior de Artes del Espectáculo de Bruselas, participó en otras series como “La Mantis” y “Desaparecida en Pyla”.