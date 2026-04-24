Esta famosa cantante es la elegida por el Barça para lucir su camiseta en el clásico

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El fútbol y la música vuelven a cruzarse en uno de los escenarios más mediáticos del planeta. Esta vez, con la inesperada protagonización de la cantante Olivia Rodrigo.

La estadounidense será la imagen de la camiseta del FC Barcelona en el próximo Clásico ante el Real Madrid, el cual está a menos de un mes de celebrarse.

La nueva camiseta del Barça

El duelo entre Barcelona y Real Madrid, programado para el 10 de mayo de 2026, no solo definirá posiciones en LaLiga, también será un escaparate cultural en el que la música vuelve a tomar el protagonismo.

En esta ocasión, el logo de Spotify (patrocinador del club) será sustituido por el de Olivia Rodrigo, siguiendo una estrategia que el Barça ha convertido en tradición en partidos de alto impacto.

La camiseta deja de ser únicamente un símbolo deportivo para convertirse en una pieza de marketing global que conecta con nuevas audiencias.

De Drake a Rosalía... y ahora Olivia Rodrigo

La elección de Rodrigo no es casual. Antes que ella, artistas como Drake, Rosalía, Coldplay o Karol G ya ocuparon ese lugar privilegiado en la camiseta azulgrana durante Clásicos anteriores.

Sin embargo, la apuesta por la cantante estadounidense marca un giro generacional. Con una base de fans dominada por el público joven, especialmente la Generación Z, su presencia apunta a reforzar el vínculo del club con nuevas audiencias digitales.

El impacto ha sido inmediato e incluso antes del anuncio oficial, las redes sociales se inundaron de diseños y reacciones, confirmando el alcance de la jugada.

Olivia Rodrigo atraviesa una nueva etapa de su carrera, con el lanzamiento reciente de música y la expectativa por su próximo álbum en 2026. A sus 23 años, ya es una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo, con premios, récords y una presencia constante en la industria.