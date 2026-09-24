Esposo de presentadora de Telemundo explota y la llama “promiscua”

La vida personal de la presentadora de Telemundo, Lourdes Stephen, quedó en el centro de la polémica después que su esposo, el abogado Michael Puchades, utilizara Instagram para hacer públicas sus diferencias matrimoniales.

El mensaje generó revuelo por el tono de sus declaraciones y por las acusaciones que dirigió contra la integrante de “Al rojo vivo” y “Pica y se extiende”.

¿Qué dijeron sobre la presentadora?

Puchades, quien está casado con Stephen desde 2008 y es padre de su único hijo, cuestionó especialmente el contenido que la comunicadora comparte en redes sociales.

En una extensa publicación, la calificó de manera despectiva y aseguró que las fotografías y videos que publica, según su versión, generan conflictos dentro de la relación.

“Estar casado e intentar criar a un hijo en conjunto con una diva promiscua de las redes sociales, que provoca a hombres (y quizás también a algunas mujeres) con publicaciones sensuales constantes para hacerse ‘viral’ y ganar seguidores como parte de su ‘trabajo’”, escribió.

El profesional también afirmó que ha pedido en reiteradas ocasiones a su esposa que deje de compartir ese tipo de contenido, pues considera que resulta contrario a sus valores religiosos y personales. Asimismo, sostuvo que ella habría optado por ignorar sus reclamos durante meses.

“Por favor, deje de hacerlo porque ese comportamiento va contra Dios, es irrespetuoso, poco profesional y vergonzoso, es una cruz muy pesada de llevar (…) Y encima, ella se hace la víctima, le aplica la ley del hielo durante meses”, aseveró Michael.

Problemas previos

Vale resaltar que, este no es el primer conflicto que protagoniza la pareja. Documentos de los tribunales de Miami-Dade muestran que Puchades presentó en mayo de 2013 una solicitud de disolución del matrimonio, alegando que la relación estaba “irreparablemente rota”.

Sin embargo, semanas después ambos manifestaron estar intentando reconciliarse y el procedimiento fue retirado. Para ese momento todavía no tenían a su hijo, Michael Víctor, quien nació en 2016.

Lourdes Stephen decidió guardar silencio

Ante la exposición pública del conflicto, la dominicana no ha respondido directamente a las palabras de su esposo. Su publicista, Blanca Tellería, confirmó a People en Español que la presentadora decidió no hablar por ahora sobre la situación.

Mientras tanto, Puchades volvió a colocar su cuenta de Instagram en privado después de ofender a su mujer. People en Español señaló que intentó contactarlo para conocer más detalles sobre sus señalamientos, pero, hasta el momento no había recibido respuesta.

La situación también provocó reacciones entre colegas. Algunos animadores de Univisión expresaron públicamente su respaldo a Lourdes, mientras que compañeros de Telemundo han preferido mantenerse al margen de lo que atraviesa Stephen.