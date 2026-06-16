Equipo de Bonnie Tyler anuncia que la cantante está “muy mal”

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La preocupación que durante semanas ha rodeado a Bonnie Tyler continúa. Aunque la artista británica ya no se encuentra en coma, su estado de salud sigue siendo delicado y los médicos han optado por mantenerla en cuidados intensivos mientras avanza un proceso de recuperación.

La noticia ha sido confirmada por el equipo de la cantante a través de un comunicado oficial. En él se explica que la intérprete de éxitos de los años 80 ha experimentado una mejoría respecto a las semanas anteriores, pero todavía se encuentra “muy mal” y requiere atención médica constante.

La actualización supone un alivio para millones de seguidores en todo el mundo después de que trascendiera que la artista había permanecido en coma tras sufrir graves complicaciones médicas derivadas de una intervención intestinal de urgencia realizada en Portugal.

La dura decisión sobre Bonnie Tyler

Ante la imposibilidad de garantizar una recuperación rápida, el entorno de Bonnie Tyler tomó una decisión contundente al elegir cancelar o aplazar todos los espectáculos programados hasta finales de agosto.

La medida afecta a toda la agenda estival de la artista, una de las voces más reconocibles de la música internacional. Su equipo mantiene la esperanza de que los compromisos previstos para otoño puedan celebrarse, aunque todo dependerá de su evolución médica.

En el comunicado también le envían disculpas a los aficionados y a los promotores de los eventos afectados, al tiempo que se agradecen las innumerables muestras de apoyo recibidas desde distintos países.

Según su equipo, la cantante está al corriente del cariño que le están enviando sus seguidores y agradece profundamente cada mensaje.

¿Qué ocurrió con la artista británica?

La actual situación de Tyler comenzó a principios de mayo, cuando tuvo que ser ingresada en un hospital del sur de Portugal tras someterse a una cirugía intestinal de emergencia.

Aunque la operación fue considerada un éxito inicialmente, posteriormente surgieron complicaciones que obligaron a los médicos a inducirle un coma para facilitar su recuperación.

Durante las semanas posteriores, las actualizaciones médicas fueron escasas y la preocupación creció entre sus seguidores, especialmente debido a la gravedad del cuadro clínico que obligó a mantenerla en cuidados intensivos durante más de un mes.

Ahora, aunque ya ha despertado, los médicos insisten en que la recuperación exigirá tiempo, reposo y vigilancia permanente. La evolución es positiva, pero todavía insuficiente para plantear un regreso inmediato a los escenarios.