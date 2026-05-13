Bonnie Tyler sigue en el hospital: nuevo parte médico sobre su salud

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La cantante británica, Bonnie Tyler, una de las voces más reconocidas del pop-rock de los años 80, continúa ingresada en un hospital de Faro, Portugal, tras complicaciones de salud derivadas de una cirugía intestinal de urgencia.

Su equipo ha confirmado que la artista de 74 años se mantiene “gravemente enferma, aunque estable”, en medio de la preocupación que viven sus seguidores alrededor del mundo.

Estados de salud de Bonnie Tyler

La actualización oficial detalla que Tyler permanece bajo estricta observación médica después de haber sido hospitalizada la semana pasada, tras someterse a una intervención intestinal que inicialmente fue exitosa, pero, que derivó en dificultados posteriores.

De acuerdo con la información confirmada por su equipo, la artista fue trasladada a cuidados especializados, donde se decidió inducir un coma médico como parte del proceso de recuperación tras la cirugía.

A pesar de la gravedad del cuadro, los especialistas mantienen un pronóstico esperanzador y aseguran que la evolución de la cantante se está siguiendo de forma constante.

“A fecha de esta mañana, Bonnie sigue gravemente enferma, aunque estable, ingresada en un hospital de Faro; no obstante, sus médicos siguen confiando en que se recuperará por completo”, informaron en el comunicado publicado en su página web.

El comunicado de su equipo

El entorno de la artista ha querido frenar la ola de especulaciones que ha circulado en redes sociales y algunos medios internacionales.

En su mensaje, la familia de Bonnie Tyler expresó su malestar por la difusión de informaciones no verificadas y pidió respeto y privacidad en este momento crítico. “Cuando haya más noticias sobre el estado de Bonnie, emitiremos otro comunicado”, apuntaron.

“Pedimos a los medios de comunicación que dejen de especular o publicar rumores descabellados, que solo sirven para perturbar a su familia, amigos y muchos admiradores, y solicitamos nuevamente privacidad y decencia en este momento difícil”, aseveran en el texto.