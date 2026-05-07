¿Recuerdan el tema "Eclipse total del amor"? Su cantante Bonnie Tyler, está en coma

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Los seguidores de la cantante británica Bonnie Tyler permanecen en vilo, tras conocerse que fue intervenida de urgencia en Portugal, la tarde del miércoles 6 de mayo. La noticia fue confirmada a través del sitio web oficial de la intérprete del emblemático éxito “Total Eclipse of the Heart”.

Detalles de la intervención

Según el comunicado oficial, la artista de 74 años fue ingresada de emergencia en un centro de salud en la ciudad de Faro. Aunque inicialmente se informó que la cirugía intestinal fue un éxito, el panorama parece haberse complicado en las últimas horas.

“Lamentamos mucho anunciar que Bonnie fue ingresada para una cirugía intestinal de emergencia. La operación salió bien y ahora se está recuperando”, decía el primer reporte oficial.

Debido a ese bajón de salud, su presentación prevista para el 22 de mayo en Malta, donde repasaría los grandes éxitos de su carrera, ha quedado en veremos.

Estado de coma inducido

A pesar de los reportes iniciales, medios de entretenimiento como "Flash de Fama" informaron que la cantante sufrió una complicación por una perforación que llevó a los médicos a mantenerla en un coma inducido.

La medida médica busca facilitar la estabilización y recuperación de la poseedora del hit “Holding Out for a Hero”, así lo reveló a través de un nuevo comunicado su representante.

“Los médicos han inducido un coma a Bonnie para facilitar su recuperación. Sabemos que todos le desean lo mejor y les pedimos que respeten su privacidad en estos momentos difíciles”, detalló.