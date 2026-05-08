Cantante colombiana fue operada de urgencias en Caracas: "Luchando por su vida"

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La cantante colombiana Ana Valencia, figura emblemática del dúo Ana y Jaime, atraviesa un delicado estado de salud tras sufrir una emergencia neurológica en Caracas. A través de las redes sociales, su hija Mariana Serrano, reveló la situación y pide ayuda por GoFundMe para poder costear los gastos.

Una intervención de urgencia

Serrano informó que su progenitora fue intervenida de manera urgente el viernes 1 de mayo, luego de detectársele una malformación arteriovenosa cerebral que derivó en una hemorragia.

Contó que Ana Valencia al ingresar al centro de salud en Caracas, tenía una condición bastante grave, lo que llevó al equipo médico a realizarle la operación de emergencia para salvarle la vida.

“Anita sufrió un evento cerebrovascular severo, ocasionado por una malformación arteriovenosa en su cerebro que se rompió, ocasionando una importante hemorragia. Afortunadamente pudo recibir atención médica de inmediato”, escribió.

Mariana aseveró que la evolución de su progenitora es muy lenta por aún presentar un edema cerebral (inflamación), lo que complica su recuperación y requiriendo más días de hospitalización.

Campaña de recaudación: "Ana necesita apoyo"

La familia ha habilitado una petición en la plataforma GoFundMe, en el que afirman que Ana Valencia necesita una segunda intervención de alto riesgo en aproximadamente 2 semanas para tratar la malformación de raíz.



“Requerirá tratamientos intensivos, medicamentos especializados y terapias prolongadas. Estamos activando esta recaudación porque Anita NO posee seguro médico y los costos se incrementan cada día. Gastos acumulados: En solo cuatro días, la cuenta ya asciende a $40.000”, dice el perfil.

El dúo tiene importantes temas como “Para qué”, “Café y Petróleo”, “Estaciones en el sol”, “Décimo grado”, “El show de las estrellas”, entre otras.