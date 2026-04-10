El viral video del Joker que nació del anuncio de LEGO rumbo al Mundial 2026

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La antesala del Mundial 2026 no solo se está jugando en las canchas, sino también en el terreno digital. La marca LEGO desató la locura en redes tras publicar un comercial protagonizado por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

En el spot, las estrellas del fútbol aparecen alrededor de una mesa armando, pieza por pieza, el trofeo de la Copa del Mundo en versión LEGO. La dinámica muestra a cada jugador intentando colocar su pieza en la cima, en una clara metáfora de la lucha por el título.

La campaña forma parte de una estrategia global para promocionar los sets oficiales del Mundial 2026, con figuras coleccionables y experiencias que buscan conectar deporte, creatividad y cultura pop.

El fenómeno viral que generó LEGO

Después del lanzamiento de la reconocida marca, múltiples creadores de todo el mundo comenzaron a replicar el concepto con personajes icónicos reunidos en una mesa, construyendo algo simbólico con bloques.

La formula era clara y buscaba tomar figuras reconocibles, añadir tensión narrativa y recrear la estética del comercial original.

De esta manera, nacieron versiones con superhéroes, villanos, celebridades e incluso personajes históricos. Sin embargo, entre todas las reinterpretaciones, una destacó por encima del resto.

El Joker toma la mesa

Un usuario en X (antiguo Twitter), llevó la tendencia a otro nivel con un giro oscuro y cinematográfico al proponer la reunión de distintas versiones del Joker, interpretadas por actores como Heath Ledger, Joaquín Phoenix y Jared Leto, en una misma escena.

Todos, vestidos con sus icónicos trajes, se sientan alrededor de una mesa para construir, con piezas LEGO, el rostro de Batman, su eterno rival.