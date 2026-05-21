El príncipe William hasta las lágrimas por el triunfo del Aston Villa

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El heredero al trono de Inglaterra, el príncipe William, celebró de manera eufórica el primer título del Aston Villa en la Europa League desde el Beşiktaş Park.

Con un resultado favorable sobre la escuadra alemana, el Friburgo, de 0-3, el Aston se proclamó campeón. El miembro de la realeza británica es un fiel aficionado del conjunto de Birmingham.

William vivió el minuto a minuto en vivo desde las tribunas, en una zona VIP donde se le vio disfrutar de cada gol del partido como cualquier “villano”. Su máxima celebración fue en el pitazo final, cuando el Aston se impuso en Estambul.

El príncipe festejó hasta más no poder con los allegados a su alrededor, al igual que toda la fanaticada del equipo. Su tío fue el que le inculcó el orgullo villano en las venas al contarle que, en 1982, el Aston Villa fue el campeón de la Copa de Europa.

“El príncipe es una persona muy afable, muy normal y un hincha absoluto del Aston Villa. Muchas veces, cuando tiene día libre y sus obligaciones se lo permiten, viene a charlar con Unai a la ciudad deportiva, a los entrenamientos”, comentó Damià Vidagany, el CEO de operaciones del equipo de fútbol, antes de su llegada al estadio.

Días atrás, fue captado mientras celebraba el pase a la final del Aston en un palco VIP junto a otras personalidades.