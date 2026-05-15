El polémico gesto de Joe Jonas tras tocar a sus fans en Chile

El reciente concierto de los Jonas Brothers en Chile, no solo dejó bonitos momentos, sino también una polémica protagonizada por Joe Jonas, quien realizó una acción que fue suficiente para que lo destruyeran en redes sociales.
NOTAS RELACIONADAS
El episodio ocurrió en el Movistar Arena, donde miles de asistentes disfrutaban del regreso del trío estadounidense como parte de su tour “Jonas20: Greetings From Your Hometown”, una gira que ha despertado la nostalgia de toda una generación criada entre sus primeros éxitos musicales.
La polémica que envuelve a Joe Jonas
Joe Jonas se volvió tendencia en redes sociales luego de ser captado limpiándose las manos tras interactuar con fans durante uno de los conciertos que la banda ofreció en Santiago de Chile.
Durante una de las canciones del show, Joe se acercó a la zona más próxima al escenario para saludar a sus seguidores, estrechar manos y tener contacto directo con varias fans, algo habitual en conciertos de este tipo.
Sin embargo, segundos después de esa interacción, el cantante fue captado dirigiéndose hacia un costado del escenario para limpiarse cuidadosamente las manos antes de continuar con la presentación.
La escena no tardó en dividir opiniones
Para algunos internautas, el gesto fue simplemente una medida lógica de higiene tras el contacto con cientos de personas en un evento masivo. “Con tanta gente tocándolo, cualquiera haría lo mismo”, comentaron algunos usuarios en defensa del artista.
Otros, en cambio, interpretaron la acción como una reacción fría o incluso ofensiva hacia sus fans, generando bromas y memes sobre el momento.
Más allá de la polémica, el paso de Jonas Brothers por Chile fue un éxito rotundo. Los hermanos ofrecieron dos fechas en Santiago con entradas altamente demandadas y una puesta en escena cargada de nostalgia, éxitos clásicos y guiños especiales para el público local.
El concierto también incluyó sorpresas como apariciones especiales de artistas invitados, reforzando la conexión del grupo con su audiencia latinoamericana y consolidando el buen momento que vive la banda en esta nueva etapa de su carrera.