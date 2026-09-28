El futbolista Marco Asensio será padre por primera vez y revela el sexo de su bebé

El futbolista español Marco Asensio y su novia, Lavinia León, están a punto de comenzar una nueva etapa como padres. Este lunes 28 de septiembre, la pareja anunció que espera a su primer hijo en común, una noticia que llegó acompañada de la revelación del sexo del bebé.

Los felices padres compartieron un video en sus redes sociales en el que aparecen disfrutando de un momento íntimo. Allí protagonizaron una pequeña celebración que terminó despejando la gran incógnita.

El anuncio de Marco Asensio y Lavinia León

“La familia crece”, fue el mensaje que dejó el delantero en su Instagram. En el audiovisual se les aprecia sentados frente al mar, y, posteriormente, le entregan un pastel de color blanco con la palabra “Baby” escrita en dorado.

Cuando los tórtolos introducen una copa cada uno en el pastel, su relleno es de color azul, confirmando que serán padres de un niño, al que ya esperan con muchas ansias.

De inmediato, amigos y colegas los felicitaron y enviaron sus mejores deseos para la pareja que está a punto de vivir una de las mejores etapas de su vida.

La relación de Marco y Lavinia

La noticia supone un paso importante para una relación que durante sus primeros meses se mantuvo lejos de los focos. Los rumores sobre un romance entre ellos comenzaron después de que fueran vistos juntos en diferentes ocasiones, aunque ambos mantuvieron cierta discreción.

Su relación comenzó a tomar carácter público en noviembre de 2025, cuando hicieron una aparición conjunta durante el partido de la NFL celebrado en el estadio Santiago Bernabéu.

Desde entonces, la creadora de contenido ha ido compartiendo algunos momentos de su vida junto al futbolista, aunque sin convertir su relación en el centro de sus publicaciones.

Lavinia León cuenta actualmente con más de 37.000 seguidores en Instagram y suele publicar contenido relacionado con moda, estilo de vida, viajes y diferentes planes personales.

Por su parte, Asensio estuvo casado con la arquitecta e influencer Sandra Garal, pero ambos confirmaron su separación en junio de 2024, después de varios años de relación y menos de un año de matrimonio.

Actualmente, el jugador desarrolla su carrera en Turquía como integrante del Fenerbahçe S.K., mientras que en el terreno personal inicia ahora una nueva etapa junto a Lavinia y el hijo que esperan.