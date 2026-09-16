Ed Sheeran se queda sin teloneros tras mensajes en su gira a favor de Palestina

La gira Loop Tour de Ed Sheeran atraviesa una inesperada crisis después de que varios de los artistas vinculados a sus próximas presentaciones decidieran abandonar el proyecto en solidaridad con uno de sus colegas.

El respaldo es al rapero Macklemore, quien fue retirado del tramo estadounidense de la gira tras pronunciarse públicamente a favor de Palestina durante un concierto en Nueva Jersey.

¿Cómo inició el conflicto en la gira?

El problema se originó el 4 de septiembre, cuando Macklemore actuó junto a Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Durante su presentación, el rapero aprovechó el escenario para expresar públicamente su respaldo a la causa palestina.

Al presentar su canción de protesta “Hind's Hall”, Macklemore manifestó que una de las razones por las que había querido participar en la gira era precisamente para poder utilizar escenarios de gran capacidad y pronunciarse sobre Palestina.

Sus declaraciones generaron reacciones y posteriormente surgieron presiones para que fuera retirado de las fechas restantes.

De acuerdo con reportes, varios propietarios de estadios se opusieron a que Macklemore continuara como telonero, mientras que el promotor Messina Touring Group terminó tomando la decisión de excluirlo.

Teloneros apoyan a Macklemore

En cuestión de horas, Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham y la banda irlandesa Beoga confirmaron su salida de las próximas fechas. Con estas decisiones, perdió tanto a sus teloneros como a su banda de acompañamiento para los conciertos restantes.

Entre las figuras que decidieron apartarse está Finneas, hermano y colaborador habitual de Billie Eilish. El músico tenía previsto acompañar a Sheeran en seis fechas de la etapa sudamericana de la gira.

Al anunciar su salida, Finneas defendió el derecho de los artistas a expresar sus posiciones sobre asuntos que consideran importantes y manifestó públicamente su respaldo a Palestina y su pueblo.

La decisión estuvo acompañada por la retirada de Aaron Rowe, quien tenía previsto participar en las fechas restantes de Norteamérica. El cantante describió a Sheeran como un amigo, pero explicó que no tomó a la ligera su decisión y vinculó su postura con la historia de Irlanda y su rechazo a la opresión.

La banda danesa Lukas Graham, conocida internacionalmente por canciones como “7 Years” y “Mama Said”, también confirmó que no continuaría en la gira.

El grupo cuestionó que el poder económico pudiera determinar qué voces tienen espacio para hablar y qué conflictos pueden ser reconocidos públicamente.

A ellos se sumó Beoga, agrupación irlandesa que no solo funcionaba como telonera, sino que acompañaba musicalmente a Sheeran durante sus presentaciones y había participado en varias canciones de sus conciertos.

Ed Sheeran aclara que no decidió sacar a Macklemore

En medio de la creciente polémica, Ed Sheeran publicó un extenso mensaje para aclarar su posición. El cantante aseguró que la salida de Macklemore no fue decisión suya, sino de los promotores y los responsables de los estadios.

Sheeran explicó que intentó conversar con las partes involucradas durante varios días para encontrar una solución, pero finalmente la decisión de los recintos y del promotor fue definitiva.

También señaló que sus conciertos buscan ser espacios de encuentro para personas de diferentes culturas y que prefiere no convertir sus presentaciones en foros políticos.

El artista reconoció además que tiene opiniones personales sobre el conflicto entre Israel y Palestina, pero sostuvo que ha optado por no expresarlas públicamente desde el escenario.