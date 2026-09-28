Dylan Sprouse y Barbara Palvin le dan la bienvenida a su primera hija

La espera ha terminado para Dylan Sprouse y Barbara Palvin, quienes recibieron con los brazos abiertos a su primera hija. La pareja compartió el anuncio a través de una tierna fotografía en redes sociales, donde posan felices con una camiseta de Los Angeles Dodgers.

En la imagen publicada este lunes 28 de septiembre, los tórtolos abren las puertas de su hogar para compartir su primera captura familiar disfrutando del béisbol. Palvin aparece con la camiseta número 17 de Shohei Ohtani, mientras que Dylan usó la 72 del venezolano Miguel Rojas.

Ambos están celebrando esta nueva etapa como padres de una niña. Sin embargo, han optado por preservar la privacidad de su nacimiento, pues hasta el momento se desconoce la fecha exacta del parto, nombre y más detalles de la pequeña.

Dylan y Barbara, felices por su embarazo

En mayo de 2026, la modelo Barbara Palvin presumió de su pancita de embarazada durante el Festival de Cannes, donde acaparó todos los titulares de la prensa mientras iba acompañada de su esposo.

Ante las especulaciones por el género del bebé, Dylan Sprouse confirmó que sería una hermosa niña en el podcast “Wildmen”, que él mismo conduce, y también compartió que durante el embarazo habían comenzado a llamarla cariñosamente “principessa”.