Disney+ ficha a Lionel Messi para una serie animada: ¿De qué trata?

El astro argentino, Lionel Messi, no solo continúa haciendo historia en el fútbol, sino que también amplía su presencia en el mundo del entretenimiento con un proyecto animado inspirado en su historia que llegará a las pantallas de Disney.

La producción, titulada “Messi y los Gigantes”, fue desarrollada junto a Sony y está pensada especialmente para niños y adolescentes.

¿De qué trata la serie de Lionel Messi?

Aunque el proyecto toma inspiración del futbolista argentino, no se trata de una biografía animada de su carrera. La historia sigue a un niño llamado Leo, de 12 años, quien es transportado desde Argentina hasta un universo fantástico llamado Iko.

En ese mundo, diez reinos están bajo el dominio de unos gigantes y el pequeño protagonista deberá enfrentarse a diferentes obstáculos mientras descubre sus propias capacidades.

La aventura busca trasladar a la ficción algunos de los valores que han acompañado la trayectoria de Messi como la perseverancia, la disciplina, el trabajo en equipo y la superación.

Cada episodio tendrá una duración aproximada de 22 minutos y la producción será distribuida en distintos idiomas para llegar a una audiencia internacional. Disney Branded Television adquirió la serie para estrenarla inicialmente en Disney Channel y posteriormente llevarla a Disney+.

Messi también estará detrás de la historia

El rosarino reconoció que desde pequeño disfrutaba las series animadas y que participar en una producción de este tipo representa el cumplimiento de uno de sus sueños.

Además, la propuesta busca acercar a las nuevas generaciones a los valores asociados con el deporte sin convertir la serie en un relato literal sobre la vida del delantero.

La historia utiliza la fantasía y la aventura para mostrar a un joven que, pese a ser aparentemente pequeño frente a sus enemigos, encuentra la manera de enfrentarse a ellos.

La producción fue desarrollada por Sony Music Vision y Sony Pictures Television - Kids, en asociación con 'La Pulga' mientras que la animación está a cargo de Atlantis Animation y cuenta con Dan Creteur como director.

Pero el vínculo de Messi con Disney también tomó recientemente otra dirección. En junio de 2026 se estrenó en Disney+ “Messi: La cinta olvidada”, un documental de ESPN Films que reconstruye uno de los episodios menos conocidos de sus comienzos.

La historia gira alrededor de una antigua cinta VHS que recopilaba las mejores jugadas del entonces adolescente Messi.

El material llegó desde Barcelona hasta Argentina y terminó siendo determinante para que la Asociación del Fútbol Argentino reaccionara y organizara rápidamente dos partidos amistosos con el objetivo de asegurar que el joven futbolista representara a la selección argentina.