Daddy Yankee perdió contra Mireddys: la cifra millonaria que tendrán que compartir

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Recientemente, Daddy Yankee recibió un importante revés judicial luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazara sus reclamos dentro del proceso de liquidación de bienes gananciales que mantiene con su exesposa, Mireddys González.

La decisión del máximo foro judicial ratifica las resoluciones emitidas previamente por el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones, instancias que ya habían favorecido los planteamientos presentados por González durante el proceso de división patrimonial.

Con este fallo, Daddy Yankee agota las principales vías legales disponibles dentro del sistema judicial de Puerto Rico para intentar revertir la determinación relacionada con la distribución de los bienes acumulados durante el matrimonio.

La fortuna de Daddy Yankee está en juego

El aspecto más llamativo del caso es la magnitud del patrimonio que ambas partes deberán repartir, una cifra que convierte este proceso en uno de los divorcios más costosos y complejos de la industria musical latina.

Según explicó el abogado Pablo Lugo durante una entrevista para el programa “Día a Día” de Telemundo Puerto Rico, la masa patrimonial que forma parte de la sociedad legal de bienes gananciales ronda los 500 millones de dólares.

La decisión judicial reafirma que tanto Daddy Yankee como Mireddys González poseen derechos sobre los bienes acumulados durante los 29 años que estuvieron casados bajo el régimen de sociedad de gananciales.

Además, trascendió que González solicitó una compensación provisional de cinco millones de dólares y una asignación económica mensual mientras continúan resolviéndose otros litigios relacionados con el patrimonio de la expareja.

Antes de esta reciente derrota judicial, Daddy Yankee había impulsado varias acciones legales contra su entonces esposa y su cuñada, Ayeicha González, quienes ocupaban cargos directivos dentro de las empresas El Cartel Records y Los Cangris.

El artista alegó que ambas realizaron transferencias y retiros de fondos sin autorización desde cuentas corporativas. Según los documentos judiciales citados por diversos medios, el cantante aseguró que se retiraron aproximadamente 80 millones de dólares de El Cartel Records.

Un polémico divorcio

La separación sorprendió a millones de seguidores del llamado ‘Big Boss’. Durante años, Daddy Yankee y Mireddys González fueron considerados una de las relaciones más estables dentro del mundo artístico.

Ambos se conocieron cuando eran adolescentes y contrajeron matrimonio con apenas 17 años. Juntos construyeron una familia y acompañaron el crecimiento de una carrera que terminaría convirtiendo al artista en una de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel mundial.

La ruptura se hizo pública a finales de 2024 y, poco después, comenzaron a surgir las primeras disputas relacionadas con la administración de empresas y activos vinculados al imperio empresarial del cantante.