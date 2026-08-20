Cynthia Klitbo revela su doloroso pasado con su violento exnovio

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Su incómoda convivencia en La Casa de los Famosos México 2026 terminó destapando uno de los episodios más dolorosos en la vida de Cynthia Klitbo.

La actriz, cansada de las constantes quejas y burlas de sus compañeros por sus fuertes ronquidos, decidió explicar por qué padece este problema y reveló que su nariz quedó fracturada como consecuencia de la violencia que sufrió durante una relación pasada.

Los ronquidos dejaron de ser una broma

Durante su permanencia en el reality, los ronquidos de Klitbo se convirtieron en motivo recurrente de molestias entre los habitantes. La situación llegó a incomodarla al punto de pedir que dejaran de burlarse de una condición que, según explicó, no puede controlar.

Pero detrás del ruido nocturno había una historia mucho más seria. La actriz contó que estuvo en una relación marcada por diferentes episodios de violencia física y que una de las consecuencias fue una grave lesión en su nariz.

Klitbo relató que sufrió heridas en el labio y el ojo, además de la fractura nasal. Según sus propias palabras, su nariz quedó “rota en tres pedazos”, una lesión que todavía conserva y que relaciona directamente con sus problemas para roncar.

La confesión de Cynthia Klitbo fue más allá de la fractura. La mexicana aseguró que durante aquella relación también fue víctima de intentos de estrangulamiento y que llegó a temer por su vida.

Uno de los motivos por los que decidió callar, explicó, fue la vergüenza que sentía de acudir ante las autoridades siendo ya una figura conocida. Klitbo recordó que le resultaba difícil imaginarse llegando a una delegación con las lesiones visibles.

Además, contó que no denunció aquellas agresiones y que incluso llegó a ocultar el verdadero origen de algunas de sus heridas ante su familia.

¿Por qué nunca se operó la nariz?

La actriz también explicó por qué, pese a tener la nariz fracturada, nunca se sometió a una cirugía para corregirla.

Cynthia aseguró que durante años tuvo temor de modificar su rostro y de enfrentar críticas del público. Recordó el escándalo que, según ella, se generó cuando otras actrices, entre ellas Verónica y Lucía, se sometieron a procedimientos en la nariz.

Por esa razón decidió mantener su apariencia tal como estaba. Sin embargo, su postura podría cambiar próximamente, pues, reveló que, una vez que termine su participación en el reality contempla finalmente someterse a una intervención recomendada por su otorrinolaringóloga.

Mientras continúa su participación en el reality, su amiga y socia Pinkye Morris salió en su defensa. Morris aseguró que Klitbo ya ha intentado diferentes métodos para controlar los ronquidos y anunció que le enviarán una máquina para ayudarla con el problema.

La intención es que el dispositivo sea utilizado bajo supervisión de su otorrinolaringóloga y permita encontrar una solución que mejore tanto el descanso de la actriz como la convivencia dentro de la casa.