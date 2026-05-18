Christian Chávez lanza dardo a sus excompañeros de RBD: “Dan hueva”

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El cantante mexicano Christian Chávez aprovechó su presentación en el Tecate Emblema 2026 para arremeter en contra de sus excompañeros de RBD, asegurando que le “dan hueva” por sus constantes peleas.

Durante su show en el festival, hizo una pausa para dedicar unas palabras al público y también a quienes formaron parte del proyecto musical de Televisa.

“Oigan, a ver si recuerdan esta canción; es de una novela de unos güeyes que me dan hueva, unos del 2000 que, ¡ay, güey!, cómo se pelean. Ya que se pongan de acuerdo, güey; no puede ser que por una lana no se vuelvan a juntar”, expresó.

Todo este preámbulo sirvió para cantar el tema principal de la serie juvenil de los 2000, Rebelde, así como Ser o parecer y Solo quédate en silencio, con un público eufórico por escuchar su interpretación.

Problemas legales

Después de años de espera por un regreso, Soy Rebelde Tour lo hizo realidad con la participación de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, pero con la ausencia de Alfonso ‘Poncho’ Herrera.

A pesar del gran éxito de la gira, el grupo se vio envuelto en malos manejos financieros, lo que generó incertidumbre entre los fans y hasta tensiones entre los miembros. Además, fue señalado Guillermo Rosas, exmánager de RBD, por supuesto desfalco en las finanzas del Soy Rebelde Tour.