Celebridad venezolana finaliza su relación, tras dos años de amor

Suscríbete a nuestros canales

Se confirmó que la chica reality venezolana Oriana Marzoli finalizó su relación con Facundo González. Fue el hombre quien reveló un comunicado en su perfil de Instagram, destacando que fueron dos años de amor, pero decidieron llevar caminos por separados.

Facundo rompe el silencio

González aseveró que se cierra una etapa llena de aprendizajes y mucho amor, lo que despertó diversas reacciones del público.

“Queremos compartir con ustedes que hemos decidido poner fin a nuestra relación de pareja. Cerramos un ciclo lleno de aprendizaje y amor. Fueron 2 años de momentos muy felices y una relación muy sana. Pedimos respeto a nuestra intimidad en estos momentos", escribió en sus historias de Instagram.

La historia de amor comenzó en el año 2024, cuando Marzoli y González participaron en el reality chileno “Ganar o servir”.

Fue allí que el modelo, influencer y personalidad de televisión Argentina, quedó flechado por la venezolana, iniciando el romance.

Oriana de viaje por Europa

La modelo venezolana que participó en el reality de Telemundo “La casa de los famosos 6”, no ha revelado nada en redes sociales.

Solo ha mostrado un viaje que realiza por París, Francia.

“Más feliz no puedo de estar aquí”, ha escrito la tarde de este martes 26 de mayo en su perfil de Instagram.