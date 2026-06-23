Cantante es condenada a 74 latigazos por “infringir” en una importante norma de su país

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Aunque la idea de la cantante iraní, Parastoo Ahmadi, su actuación sin velo significó un acto de libertad, para las autoridades iraníes terminó convirtiéndose en un delito castigado con extrema dureza.

Parastoo fue condenada por un tribunal de la ciudad santa de Qom a recibir 74 latigazos, además de enfrentar una prohibición de dos años para ejercer actividades artísticas y abandonar el país, tras haber participado en un concierto transmitido por YouTube sin utilizar el velo islámico.

La cantante desafió las normas

La presentación que desencadenó el proceso judicial que se conoció hace unos días, tuvo lugar en diciembre de 2024 y fue difundida a través del canal de YouTube de la artista.

Ahmadi apareció sobre el escenario sin hiyab, vestida de negro y con los hombros descubiertos, interpretando canciones en persa y mazandaraní junto a varios músicos. El recital fue grabado en un antiguo caravasar iraní y rápidamente se convirtió en un fenómeno viral.

Sin embargo, el desafío no se limitó únicamente al incumplimiento del código de vestimenta. La cantante también realizó una actuación en solitario frente a una audiencia mixta, algo que las autoridades iraníes restringen desde la instauración de la República Islámica en 1979.

Para la justicia iraní, la difusión del espectáculo constituyó un acto contrario a la moral pública y a las normas religiosas vigentes.

Miembros de su equipo también fueron condenados

La decisión judicial no afectó únicamente a la intérprete. Ocho integrantes de su equipo artístico y de producción recibieron la misma condena de 74 latigazos, además de la prohibición de trabajar en actividades relacionadas con el arte y de salir del territorio iraní durante dos años.

Las autoridades argumentaron que participaron en la producción y difusión de contenido considerado “obsceno” o contrario a los principios morales del Estado.

La información fue confirmada por medios internacionales y por la propia artista a través de sus redes sociales, donde se detalló el alcance de la sentencia emitida por el Tribunal Penal de Qom.

La polémica alrededor de Ahmadi comenzó apenas días después de la transmisión del concierto. En diciembre de 2024, fuerzas de seguridad iraníes la arrestaron junto a varios músicos que participaron en la presentación.

Aunque posteriormente fueron liberados bajo fianza, el proceso judicial continuó durante más de un año hasta desembocar en la condena anunciada en junio de 2026.