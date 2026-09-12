Brad Pitt revela quién es su máximo ídolo y sorprende con una confesión

Brad Pitt ha interpretado a pilotos, ha protagonizado algunas de las películas más taquilleras de Hollywood y durante décadas ha sido uno de los rostros más admirados del entretenimiento, pero, cuando se trata de elegir a su propio ídolo, el actor no duda en señalar a una gran figura.

Se trata de Valentino Rossi, la leyenda italiana del motociclismo, a quien Pitt llegó a describir como su máximo referente y por quien expresó una admiración que va mucho más allá de sus resultados sobre la pista.

“Somos personajes públicos y es raro que tengamos ídolos, pero yo tengo uno que está por encima de todos: Valentino Rossi. Lo daría todo por ser como él”, confesó el protagonista de Troya y Babel en una entrevista concedida a Riders Italian Magazine en 2008.

¿Qué tiene Valentino Rossi que fascina a Brad Pitt?

Para Pitt, el encanto de Rossi no está únicamente en los títulos que consiguió durante su carrera. Lo que realmente parece haberlo cautivado es la manera en que el italiano dominaba una motocicleta a velocidades extremas sin perder la serenidad.

El estadounidense llegó a describirlo como un “verdadero mago” y destacó el equilibrio que mostraba sobre la moto. En su particular explicación, Pitt comparó los movimientos del piloto con una especie de baile sobre el asfalto.

La admiración era tal que el intérprete consideraba prácticamente imposible lo que Rossi conseguía hacer sobre una motocicleta. Para él, observarlo competir era contemplar una combinación de precisión, control y arte. Y la pasión de Brad por las dos ruedas no termina en su admiración por Rossi.

Brad Pitt también es un apasionado de las motocicletas

El interés del actor por el motociclismo es conocido desde hace años. El artista ha tenido distintas motocicletas y entre los modelos asociados a su colección aparecen una MV Agusta Brutale 910, una Ducati, una Confederate Hellcat F124, una Vespa y varias Harley-Davidson.

Las motos también han representado para él una forma de moverse con mayor libertad. En declaraciones recuperadas por medios internacionales, Brad explicó que las utilizaba con frecuencia para escapar de la constante persecución de los paparazzi y desplazarse con mayor rapidez por las calles.

Su vínculo con la velocidad incluso terminó llegando directamente a la pantalla grande.

Aunque su gran ídolo pertenece al MotoGP, Brad Pitt se convirtió en protagonista de una historia relacionada con otra categoría del automovilismo. En 2025 estrenó “F1: La película”, donde interpretó a Sonny Hayes, un expiloto que intenta regresar a la máxima categoría después de un grave accidente.

La producción llevó al actor a rodar parte de sus escenas durante fines de semana reales de Grandes Premios y en circuitos utilizados por la Fórmula 1, una experiencia que acercó todavía más a Brad al mundo de las carreras.