Brad Pitt revela que volvió a una de sus adicciones tras siete años limpio

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Brad Pitt volvió a hablar con franqueza sobre una de las etapas más difíciles de su vida. El actor de 62 años confirmó que volvió a consumir alcohol después de mantenerse sobrio durante siete años, una decisión que, según explicó, está tomando desde una perspectiva mucho más controlada.

La revelación ocurrió durante una entrevista con la revista Esquire, cuando Pitt ofreció vino al periodista Ryan D’Agostino. La situación llevó al entrevistador a preguntarle directamente sobre su relación actual con las bebidas alcohólicas y fue cuando Brad habló abiertamente sobre el tema.

“Estuve sobrio durante siete años. Y luego volví a beber”, confesó sin titubeos.

Brad Pitt asegura que ahora bebe con moderación

Pitt explicó que su relación con el alcohol ha cambiado y que actualmente intenta mantener el consumo bajo control. Asimismo, aseguró que puede disfrutar de algunas copas, pero sabe que las grandes cantidades no son buenas para él.

Cuando el periodista le preguntó si esto significaba que ahora podía disfrutar de una copa de vino, el actor respondió afirmativamente, aunque inmediatamente estableció su propio límite y mencionó que, solo puede tomar algunas, pero no muchas.

De esta manera, el actor no presentó su decisión como un regreso a los hábitos que alguna vez reconoció como problemáticos, sino como un consumo que intenta mantener estrictamente controlado.

¿Por qué dejó de beber?

La historia de Brad Pitt con el alcohol se remonta a varios años atrás. En 2016, después de su separación de Angelina Jolie, el actor decidió dejar de beber y comenzó un proceso para recuperar la sobriedad.

La expareja, que tiene seis hijos en común, atravesó una separación especialmente complicada. Días después de que Jolie solicitara el divorcio, comenzaron a conocerse detalles sobre una disputa ocurrido durante un vuelo privado de la familia.

En aquel momento, Pitt reconoció públicamente que su consumo de alcohol se había convertido en un problema. En una entrevista concedida a GQ en 2017, explicó que durante años había tenido dificultades para imaginar un día de su vida adulta sin beber o consumir alguna sustancia.

El actor también reconoció entonces que, aunque había conseguido dejar otras sustancias, el alcohol continuaba siendo una dificultad hasta que comprendió que estaba bebiendo demasiado.

Después de la separación de la actriz, Brad pasó aproximadamente un año y medio participando en un programa de 12 pasos. Años después habló de esa experiencia y explicó que encontró en ese espacio un ambiente seguro donde podía hablar con honestidad sobre aspectos de su vida.

En una conversación con The New York Times en 2019, el actor describió aquellas reuniones como un lugar con poco juicio y destacó el valor de poder reconocer sus propias dificultades frente a otras personas que atravesaban experiencias similares.

Su proceso de recuperación también estuvo acompañado por personas cercanas. En 2020, durante un discurso de aceptación de un premio, Pitt agradeció públicamente a Bradley Cooper por haberlo ayudado durante su camino hacia la sobriedad.