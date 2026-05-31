Brad Pitt enfrenta demanda millonaria por supuesto plagio

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Cuando parecía que Brad Pitt había dejado atrás los conflictos judiciales que durante años marcaron su vida personal y empresarial, el actor vuelve a estar en el centro de una controversia.

Esta vez, la disputa no está relacionada con Hollywood ni con su mediática batalla legal con Angelina Jolie.

El protagonista de "F1" enfrenta una demanda presentada por una compañía especializada en productos íntimos masculinos que asegura que la marca de cuidado de la piel impulsada por el actor genera confusión entre los consumidores.

¿Por qué demandaron a Brad Pitt?

El conflicto gira en torno a la marca Beau Domaine, la línea de skincare que Pitt lanzó en colaboración con la familia Perrin, reconocida por su producción vinícola en Francia.

De acuerdo con los documentos citados por diversos medios estadounidenses, la empresa Beau D. considera que el nombre elegido por el actor es demasiado parecido al suyo y podría afectar su identidad comercial dentro del mercado del cuidado personal.

Según la demanda, la similitud entre ambas marcas podría provocar que algunos compradores crean erróneamente que existe una relación entre las compañías o que pertenecen al mismo grupo empresarial.

La firma asegura además que intentó resolver la situación de manera privada antes de acudir a los tribunales, pero no logró llegar a un acuerdo. En este sentido, los demandantes exigen una indemnización superior a los 75 mil dólares y busca que la línea de belleza del actor deje de utilizar el nombre.

La empresa detrás de la acusación

Aunque el nombre de la compañía demandante era poco conocido para el gran público, la polémica la ha colocado bajo los reflectores.

Beau D., fundada en California en 2020, se dedica a la venta de productos de cuidado íntimo masculino. Su producto más popular es una crema promocionada para hidratar y mejorar la apariencia de la piel en zonas íntimas masculinas.

La marca también se hizo viral en redes sociales debido a su estrategia publicitaria irreverente y al tono humorístico con el que promociona sus productos.

Ahora, sus representantes sostienen que la presencia global de Brad Pitt y la popularidad de Beau Domaine podrían afectar el reconocimiento de su propia marca dentro del mercado.

¿Qué es Beau Domaine, la marca de Brad Pitt?

La incursión de Brad Pitt en la industria de la belleza comenzó en 2022 con el lanzamiento de Beau Domaine, una línea enfocada en el cuidado facial y los tratamientos antiedad.

El proyecto aprovecha la experiencia vitivinícola de la familia Perrin y utiliza ingredientes derivados de variedades de uva cultivadas en Francia, entre ellas Grenache, Syrah y Mourvèdre.

Además, la marca mantiene una estrecha relación con Château Miraval, el famoso viñedo francés vinculado al actor y que durante años también estuvo involucrado en disputas legales derivadas de su separación de Angelina Jolie.

Hasta el momento, el estadounidense y los representantes de Beau Domaine no han emitido declaraciones públicas sobre la demanda.