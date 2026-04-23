Billboard Mujeres Latinas 2026: todo lo que debes saber de la gala en vivo

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Este jueves 23 de abril, la ciudad de Miami se convertirá en el epicentro del talento femenino con la celebración de la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026. Aquí que contamos todo lo que tienes que saber del evento.

La ceremonia no solo busca premiar la popularidad, sino honrar la trayectoria, el impacto cultural y el crecimiento imparable de las artistas en el último año en la música en español.

Rosalía la "Mujer del Año"

El momento cumbre de la gala será el reconocimiento a Rosalía, quien será honrada como la “Mujer del Año”. Su capacidad para fusionar géneros y elevar la estética visual del pop la ha consolidado como una figura imprescindible en la industria musical.

Otras figuras se suman a la jornada de premios y recibirán galardones que celebran su legado:

Becky G : Premio Impacto Global

: Premio Impacto Global Gloria Trevi : Premio a la Trayectoria Artística

: Premio a la Trayectoria Artística Ivy Queen : Reconocimiento como Pionera

: Reconocimiento como Pionera Julieta Venegas : Premio a la Excelencia Artística

: Premio a la Excelencia Artística Lola Índigo : Reconocimiento por su Evolución

: Reconocimiento por su Evolución Joy (Jesse & Joy): Premio Espíritu de Cambio

(Jesse & Joy): Premio Espíritu de Cambio Young Miko: Galardón Artista Imparable

Horario y transmisión

La conducción de la noche estará a cargo de Chiquis, la destacada cantante y empresaria del regional mexicano. El show tiene una duración de dos horas y promete ser una experiencia visual y auditiva.

Con una transmisión exclusiva para Telemundo, y las plataformas de streaming por Peacock, DirecTV, Hulu + Live TV y la app de la cadena hispana, se podrá apreciar el show en vivo.