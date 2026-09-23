Aryna Sabalenka cambia el tenis por Gucci: mira su aparición en Milán

La actual número uno del ranking de la WTA, Aryna Sabalenka, volvió a demostrar que su talento no se limita solo al tenis y, se convirtió en una de las protagonistas de Vogue World 2026, celebrado el martes 22 de septiembre en Milán, Italia.

La tenista bielorrusa desfiló para Gucci, firma de la que es embajadora global, y apareció ante los asistentes a la histórica Galleria Vittorio Emanuele II con un vestido largo, ceñido y brillante en tono marrón chocolate.

Aryna Sabalenka se luce en la cancha y la pasarela

La participación de Sabalenka formó parte de la quinta edición de Vogue World, un espectáculo que reunió a figuras del deporte, la música, el cine y la moda en uno de los escenarios más emblemáticos de Milán.

La aparición de la tenista no pasó desapercibida. Vogue destacó su presencia entre los atletas que cambiaron temporalmente sus uniformes deportivos por propuestas de alta costura. En el caso de Sabalenka, su elección estuvo directamente relacionada con Gucci y con la estética del evento.

La deportista también compartió imágenes y videos de la experiencia a través de sus redes sociales, dejando ver parte del look con el que llegó a la pasarela italiana.

Una alianza que sigue creciendo

Su presencia en Milan corresponde a que, Aryna Sabalenka se convirtió en embajadora global de Gucci en enero de 2026 y desde entonces ha incrementado su presencia en el mundo de la moda.

En mayo protagonizó además una portada digital de Vogue, donde posó para Gucci durante una sesión realizada en Miami Beach. Meses después, volvió a ponerse bajo los reflectores, esta vez no como espectadora, sino como parte del desfile.

El paso por Milán llega después de su participación en el US Open, donde la deportista fue subcampeona. Su próxima cita deportiva será el WTA 1000 de China, torneo que comenzará el 28 de septiembre.