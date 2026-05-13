Ángela Aguilar y su familia pierden a un ser querido tras fatal accidente

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La dinastía Aguilar vive días complicados lejos de los escenarios y reflectores. Esta vez no se trata de rumores sentimentales ni de lanzamientos musicales, sino de una pérdida que tocó una fibra sensible dentro del famoso clan encabezado por Pepe Aguilar.

La dolorosa pérdida que vive Ángela Aguilar

La noticia fue dada a conocer por integrantes de la familia a través de redes sociales, donde confirmaron el fallecimiento de Chancho, uno de los perritos más queridos del hogar Aguilar.

El pug negro, que durante años acompañó a la familia en publicaciones, videos caseros y momentos íntimos, murió de forma inesperada, provocando una ola de mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

Chancho no era simplemente una mascota más dentro de la casa de los Aguilar. Para la familia, especialmente para Aneliz, era parte fundamental de su día a día y una presencia constante que incluso ya era reconocida por fans de Ángela y Pepe Aguilar.

A través de un emotivo mensaje compartido en redes, la familia expresó su tristeza al despedirse del pug de apenas cinco años. En el texto destacaron que “le faltaba mucho por vivir”, frase que rápidamente generó reacciones entre usuarios que lamentaron la partida del pequeño compañero.

La despedida estuvo acompañada de fotografías y recuerdos del perrito, mostrando algunos de los momentos más tiernos que vivió junto a la familia.

Así reaccionó Ángela Aguilar

Aunque Ángela Aguilar no publicó un comunicado extenso, sí dejó ver su tristeza mediante una breve reacción en redes sociales que fue suficiente para que sus seguidores entendieran el difícil momento emocional que atraviesa.

La cantante, acostumbrada a mantenerse activa entre promociones musicales y apariciones públicas, dejó por un momento su agenda para sumarse al duelo familiar. Su reacción despertó empatía entre fans, quienes llenaron comentarios con mensajes de apoyo.

No es la primera vez que la familia Aguilar comparte el amor que siente por sus animales. De hecho, en múltiples ocasiones han mostrado a sus mascotas como parte esencial de su dinámica familiar.