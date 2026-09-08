Alofoke ofrece un Lamborghini a quien agreda a este pelotero venezolano

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Santiago Matías, conocido como Alofoke, volvió a entrar en polémica con el pelotero venezolano Maikel García y esta vez lo hizo con una controversial propuesta que no tardó en generar reacciones en redes sociales.

Alofoke se va en contra de Maikel García

El empresario y comunicador dominicano habría ofrecido nada menos que un Lamborghini Revuelto al pitcher de Grandes Ligas que consiga golpear a García en el cuello durante un lanzamiento. La provocadora declaración incluyó además el deseo de que el pelotero quedara inconsciente.

En el mismo programa, el dominicano no dudó en insultar a García: “Pelotero de mi$rd@ que estás en TikTok todo el día, ahora te has convertido en un frustrado que se te ve que tú eres un loco (…) Acuña es mejor que tú”.

Maikel García arremete contra Alofoke

García llegó a expresar que Matías “se cree que es Dios”, una frase que volvió a poner sobre la mesa la tensa relación que ambos mantienen desde marzo, cuando sus nombres quedaron enfrentados en medio de la celebración venezolana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La respuesta de Alofoke no fue precisamente conciliadora. En lugar de bajar el tono, lanzó la polémica oferta dirigida a los lanzadores de Grandes Ligas y habló de un Lamborghini Revuelto del color que quisiera quien consiguiera darle el pelotazo a García.

La propuesta provocó una nueva ola de comentarios, especialmente porque la disputa ya había trascendido las redes sociales y se había convertido en un enfrentamiento que involucra el orgullo deportivo de Venezuela y las críticas del comunicador dominicano.

¿Por qué empezó la pelea entre Alofoke y Maikel García?

El origen del conflicto se remonta a marzo de 2026, cuando Venezuela hizo historia al conquistar por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol. La selección venezolana derrotó 3-2 a Estados Unidos en la final disputada en Miami, con un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada.

García tuvo un papel fundamental en aquella campaña y terminó siendo elegido Jugador Más Valioso del torneo, después de contribuir al histórico campeonato venezolano.

En medio de la celebración, Alofoke realizó comentarios que fueron interpretados como una burla hacia Venezuela y su situación económica. Entre las frases que provocaron indignación estuvo “tenemos pan”, comentario que fue difundido pocas horas después del triunfo venezolano.

La polémica creció cuando García respondió a Matías y dejó claro su descontento. Desde entonces, ambos han protagonizado distintos cruces públicos, con el béisbol y la rivalidad entre dominicanos y venezolanos como telón de fondo.