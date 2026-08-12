Alessandra Ambrosio se compromete a sus 45 años

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Alessandra Ambrosio, una de las modelos más reconocidas y solicitadas en todo el mundo, se comprometió con su novio, el diseñador de joyas australiano Buck Palmer. Tras varios años de amor, romance y momentos juntos, decidieron que darán el gran “Sí, acepto”.

Una gran pedida de mano

Fue durante sus vacaciones en Indonesia cuando el australiano le pidió matrimonio a la hermosa modelo brasileña.

Según información recogida por los medios, el diseñador preparó todo en una playa para pedir la mano de la modelo.

En las imágenes compartidas por Alessandra en Instagram, se aprecia la arena decorada con un corazón de pétalos de rosas. Palmer se arrodilló para hacer la propuesta, la cual ella no dudó en aceptar.

“Te elegiría en esta vida y en todas las vidas. Brindo por el para siempre, mi amor”, escribió Ambrosio en la publicación de Instagram.

Los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar por parte de diversas figuras del modelaje como Adriana Lima, Linda Evangelista, Karolina Kurkova, Heidi Klum y Lily Aldridge, entre otras.

El océano fue testigo del amor entre ambos. Aún no se conoce cuándo ni dónde se llevará a cabo la ceremonia.

Una relación estable

Los primeros rumores sobre un romance entre Alessandra y Buck surgieron en enero de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos durante unas vacaciones Juntos.