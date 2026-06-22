Víctor Muñoz se compromete en Nueva York con reconocida periodista deportiva

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El cantante venezolano Víctor Muñoz anunció la gran sorpresa de que contraerá matrimonio con su novia, Antonella González, en la imponente isla de Margarita.

El momento de la propuesta

El artista anunció la noticia en su perfil oficial de Instagram el domingo 21 de junio, con un hermoso video del momento exacto que le pide a su pareja sellar próximamente su amor y dar el gran “Sí, acepto”.

La ciudad de Nueva York fue el escenario escogido por Víctor para la propuesta de matrimonio a Antonella, quien quedó sin palabras al escuchar la pedida de mano y al ver la sortija.

“Me dijo que sí. Se viene Boda en Margarita, diciembre 2026”, escribió el intérprete de 43 años.

El músico creador de grandes éxitos como “Mi princesa”, “Tú Guardián” y “El que manda soy yo”, lleva años de relación con la periodista deportiva, teniendo dos pequeños llamados, Diego Antonio y Eros Simón.

Antonella ha logrado abrirse camino en la industria deportiva de Miami, Estados Unidos, donde ha entrevistado a grandes como Lionel Messi, James Rodríguez, David Beckham, entre otros.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones no se hicieron esperar en el romántico video, internautas destacando cómo el artista es un hombre detallista y romántico con su futura esposa.

Juan Carlos García, María Alejandra Requena, María Antonieta Duque, Aigil Gómez, entre otros, felicitaron a ambos por la gran decisión.

“¡Que belleza! muchas bendiciones”, escribió Requena en los mensajes de la publicación.