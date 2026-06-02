¿Juan Carlos García creará contenido para adultos? Esto se sabe

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A más de uno se le paralizó el corazón cuando el galán venezolano Juan Carlos García anunció que comenzará a publicar contenido para adultos en sus plataformas digitales.

Hace poco más de una semana, el actor publicó un video para dar la noticia a sus seguidores, la cual generó distintas reacciones en la cajita de comentarios.

"Por motivos personales y, más aún, por motivos económicos, me veo en la necesidad de comenzar a montar contenido para adultos", soltó sin tapujos.}

¿Qué hay detrás?

Más allá de la noticia, se esconde una típica broma de Juan Carlos García, quien, junto a su esposa Yuvanna Montalvo, ha expuesto su sentido del humor en las redes sociales. Aunque afirmó ser un paso en conjunto con la actriz venezolana, al finalizar el video dejó claro de qué se trataba.

Después de compartir la creación de contenido para adultos, expresó: “No fue una decisión fácil, espero que me apoyen… Comienzo el día de mañana y el primer video será sobre la hipertensión y la incontinencia”.

A partir de aquí se le borró la sonrisa a muchos de sus fanáticos. En los comentarios, las reacciones de risa y desilusión no faltaron.

Si bien la “creación de contenido para adultos” está asociado a subir material subido de tono, a lo que se refería García era educar con información a las personas mayores; sin embargo, todo se trató de una ligera broma a su comunidad en Instagram.