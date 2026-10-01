Alejandra Guzmán aparece en "La casa de los famosos" tras lesión en la cadera

La cantante mexicana Alejandra Guzmán estuvo como invitada especial en “La casa de los famosos México”, llevando buena música a los habitantes. La intérprete de “La plaga” cantó a todo pulmón, a solo días de la gran final el próximo domingo 4 de octubre de 2026.

Alejandra en la “Casa de los Famosos México”

La artista hizo su entrada triunfal con la energía que siempre la ha caracterizado, despertando las emociones de los participantes que con abrazos y besos la recibieron.

Yahir y Karina Torres fueron de los más emocionados con la presencia de la rockera de 58 años, quien hace días vivió un momento delicado de salud cuando su cadera se le salió y debió suspender el show.

“No me puedo parar, se me salió la cadera”, expresó ante el público, que estaba preocupado por su salud.

Sin embargo, en la presentación Guzmán se mostró muy bien y con energía, interpretando múltiples de sus temas como “Eternamente bella”, “Llama por favor” y “Reina de corazones”.

Junto a su banda, la hija de la fallecida Silvia Pinal expresó que su participante favorito es el cantante Yahir, a quien le dedicó unas bonitas palabras de apoyo.

“Tú tienes que ganar”, dijo la cantante.

La Guzmán finalizó su participación declarando que es muy fan del reality, que ofrecerá al ganador un jugoso premio de 4 millones de pesos mexicanos.