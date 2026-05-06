Actor de “The Batman” confiesa que murió por unos segundos: aquí su testimonio

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El actor irlandés, Barry Keoghan, reconocido mundialmente por su participación en películas como “Saltburn, “The Batman” y The Banshees of Inisherin, sorprendió a sus seguidores al compartir una de las experiencias más traumáticas de su vida.

La confesión ocurrió durante una reciente entrevista en el podcast “Friends Keep Secrets”, donde el intérprete habló abiertamente sobre su pasado marcado por las adicciones, sus recaídas y el episodio que terminó convirtiéndose en un antes y un después en su vida personal y profesional.

El actor luchó entre la vida y la muerte

Keoghan relató que estuvo clínicamente muerto por unos segundos tras una sobredosis, episodio que ocurrió en Londres y le provocó un paro por lo que su corazón dejó de latir momentáneamente.

Mientras los médicos intentaban reanimarlo, experimentó una visión que aún recuerda con claridad. Según contó, vio un paisaje abierto en el que conectó con la naturaleza, acompañado por una extraña sensación de calma.

“Me quedé unos segundos… había como una imagen: campos, viento… y una chica que se alejaba”, explicó. Según lo que contó, intentó llamar a esa mujer, pero, ella nunca volteó y continuó su camino.

La experiencia, lejos de parecer reconfortante, tomó un giro inquietante cuando también comenzó a visualizar figuras oscuras y escenas perturbadoras en un entorno monocromático. “Sentía que me apuñalaban y me empujaban”, apuntó.

Una vida marcada por el dolor y las adicciones

Detrás del ascenso meteórico de Barry Keoghan existe una historia profundamente dolorosa. El actor ha hablado en varias ocasiones sobre su infancia complicada y la pérdida de su madre, quien falleció por una sobredosis de heroína a los 32 años.

Curiosamente, Barry tenía esa misma edad cuando sufrió el episodio que casi le cuesta la vida, algo que él mismo interpretó como una señal definitiva. “Ese fue mi punto de quiebre”, explicó durante la conversación, dejando claro que ese momento lo obligó a replantearse por completo su estilo de vida.

El intérprete confesó que necesitó tres intentos de rehabilitación antes de lograr estabilidad y aseguró que actualmente lleva más de dos años sobrio. “Ahora estoy limpio, llevo dos años y medio limpio”, celebró.