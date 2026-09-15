MLB: Miguel Vargas el infiltrado en una lista de poder y paciencia

Miguel Vargas es uno de los peloteros con mejor estado de forma de la actualidad en Grandes Ligas. El cubano de Medias Blancas de Chicago es uno de los artífices para el gran momento del equipo. De hecho, ha registrado números impensados, siendo un infiltrado en importante lista.

Vargas en la victoria 7-1 de White Sox contra Guardianes de Cleveland registró: 4 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 jonrón, 2 impulsadas, 1 boleto, 1 base robada. Con esos números fue determinante para la victoria, pero además se coló en un selecto grupo en 2026 que tiene poder y paciencia.

Miguel se une a Kyle Schwarber, James Wood y Yordan Álvarez como los únicos peloteros en 2026 con 30+ HR y 85+ BB. Tomando en cuenta el rol de los otros tres peloteros, está claro que Vargas es un infiltrado de lujo en esta lista; no cuenta con los mismos dotes, pero tiene un talento superlativo.

Pelotero con 30+ HR & 85+ BB en 2026:

Kyle Schwarber: 44 HR | 92 BB

Yordan Álvarez: 38 HR | 101 BB

Miguel Vargas: 31 HR | 88 BB

James Wood: 30 HR | 98 BB

Miguel Vargas pasó de descarte a figura en Grandes Ligas

Miguel Vargas inició su carrera de Grandes Ligas con Dodgers de Los Ángeles en 2017. Rápidamente se ganó un lugar dentro de la organización por su desempeño ofensivo y defensivo. En 2021 ya fue invitado al Spring Training de Dodgers y en 2022 debutó en MLB.

La siguiente temporada tuvo números irregulares por la poca participación que tuvo con el equipo. En 2024 con solo 30 juegos en Los Ángeles fue cambiado a Medias Blancas y su cara en el club house era un poema. Sin embargo, sería lo mejor para su joven carrera en Las Mayores.

Dos años después de ese cambio, el cubano se ha convertido en líder ofensivo dentro de White Sox. Su energía para hacer las jugadas, su ofensiva y defensiva lo han llevado a ser fundamental en el equipo. Ni hablar de sus números, tiene más cuadrangulares que muchos Dodgers juntos.

Números de Miguel Vargas con White Sox en 2026

Miguel Vargas es una de las grandes figuras de la temporada. Con Medias Blancas de Chicago ha demostrado que tiene talento para ser líder en cualquier organización, solo necesitaba confianza y tiempo de juego. Hoy es un All-Star con 31 jonrones y 137 hits en una campaña élite.

Números de Vargas en 2026:

- 148 juegos, 551 turnos, 98 anotadas, 137 hits, 30 dobles, 1 triple, 31 jonrones, 81 impulsadas, 89 boletos, 118 ponches, 19 bases robadas, .249 PRO, .357 OBP, .475 SLG, .832 OPS