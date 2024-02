MLB: Lanzador dominicano es la mejor apuesta de Medias Rojas de Boston para 2024

Medias Rojas de Boston están en su proceso de pretemporada para las Grandes Ligas, los lanzadores están calentando los brazos para un año donde se les va a mirar con lupa por la falta de firmas en esa posición. Con eso en mente Nación Red Sox espera que una de sus grandes estrellas logre afianzar su juego partido a partido y deje todo en la lomita como un as de rotación.

Boston comandado por Alex Cora tiene claro cuál es su as de rotación para la campaña 2024 y las siguientes, el dominicano Brayan Bello de 24 años de edad se está preparando para alcanzar una temporada como as de rotación y tiene una responsabilidad inmensa en su espalda, si las cosas no salen bien, seguramente se le critique en demasía.

Brayan Bello que asume ser el líder de la rotación en Medias Rojas estuvo entrenando durante la temporada baja con Pedro Martínez, uno de los mejores lanzadores en la historia de Boston. Fueron 4 secciones entre ambos personajes donde Bello alcanzó a mejorar su slider gracias al trabajo continuo con Martínez, en las imágenes donde se ven a ambos trabajando se nota una complicidad y un entendimiento propio de un maestro con su alumno predilecto.

Brayan Bello tuvo un gran año durante 2023, su temporada estuvo cargada de mucha intensidad en un momento donde se criticaba mucho la falta de un liderazgo dentro de los lanzadores de Medias Rojas de Boston. Sin embargo, las cosas cambiaron con el desempeño de Bello durante los primeros dos meses, donde lució sólido y obtuvo victorias importantes.

Estos fueron los números de Brayan Bello en su última campaña:

- 28 aperturas, 12-11, 4.24 efectividad. 157.0 entradas, 132 ponches, 1.34 WHIP