MLB: Estas son algunas de las comodidades que tendrá incluido en su contrato Shohei Ohtani con los Dodgers

Shohei Ohtani puede optar por rescindir su contrato de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles si cualquiera de los dos ejecutivos clave ya no está en su puesto, según información divulgada por el periodista Ken Rosenthal y confirmada por la agencia The Associated Press.

A Ohtani, quien será presentado oficialmente por los Dodgers en una conferencia de prensa el jueves, se le permitiría rescindir su acuerdo si Mark Walter ya no es el propietario controlador o el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman ya no está con el equipo.

El Athletic informó por primera vez el miércoles que el acuerdo de Ohtani contenía una disposición que le permitía optar por no participar al final de una temporada si los Dodgers hacían cambios de personal específicos.

El acuerdo de Ohtani incluye una disposición total de no intercambio y prevé una suite de hotel en viajes por carretera, una suite de lujo premium para partidos en casa y un intérprete de tiempo completo. Ohtani donará a la organización benéfica de los Dodgers una cantidad que no excederá el 1%.

Cabe recordar que Ohtani firmó un contrato por diez temporadas y 700 millones de dólares.