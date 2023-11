MLB: Azulejos de Toronto ha recibido ofertas por sus dos estrellas

El beisbol de las Grandes Ligas no está preparado para vivir uno de los movimientos más llamativos por un movimiento que puede sorprender a cualquiera y uno de los equipos involucrados es Azulejos de Toronto.

Según informaciones, los canadienses han recibido llamados y posiblemente ofertas importantes por dos de sus máximas estrellas, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el campocorto Bo Bichette.

El primer es el bateador más importante de la organización y la imagen del club. Además de esto, también ha ganado Guante de Oro y su ofensiva, puede ser clave para otro equipo.

Bichette, por su parte, estuvo cerca de conquistar el título de bato de la Liga Americana, su gran bateo y su defensiva, lo han colocado como uno de los mejores campocortos del presente y futuro.

No obstante, no ha salido una información clara sobre si los canadienses quieren cambiar o no a uno de sus jugadores, pero no se descarta algún movimiento importante.