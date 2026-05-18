MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Durante este domingo, 17 de mayo, se llevó a cabo una nueva jornada del mejor beisbol del mundo y evidentemente, repasaremos cómo quedó la tabla de posiciones en ambos circuitos.

Los Dodgers de Los Ángeles lograron su quinto triunfo en fila para mantenerse líderes en el Oeste de la Liga Nacional con solo medio juego de ventaja sobre los Padres de San Diego.

Así están las posiciones en la Liga Americana

División Este:

Rays de Tampa Bay (30-15) Yankees de Nueva York (28-19) Azulejos de Toronto (21-25) Orioles de Baltimore (21-26) Medias Rojas de Boston (19-27).

División Central:

Guardianes de Cleveland (26-22) Medias Blancas de Chicago (24-22) Mellizos de Minnesota (21-26). Tigres de Detroit (20-27) Reales de Kansas City (20-27)..

División Oeste:

Atléticos de Oakland (23-23) Rangers de Texas (22-24) Marineros de Seattle (22-26) Astros de Houston (19-29) Angelinos de Anaheim (16-31).

Mira las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (32-15) Phillies de Philadelphia (24-23) Nacionales de Washington (23-24) Marlins de Miami (21-26) Mets de Nueva York (20-26).

División Central:

Cachorros de Chicago (29-18) Cerveceros de Milwaukee (26-18) Cardenales de San Luis (27-19) Piratas de Pittsburgh (24-23) Rojos de Cincinnati (24-23).

División Oeste: