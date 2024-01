MLB: ¡Admiración total! Esto dice el boricua Francisco Lindor sobre Miguel Cabrera (+Video)

La temporada 2023 de las Grandes Ligas fue marcada por el retiro de uno de los peloteros más destacados en el presente siglo, el venezolano Miguel Cabrera le puso fin a una carrera de dos décadas, ganándose el respeto y admiración de propios y extraños, incluso siendo una figura para peloteros latinos, caso tal del puertorriqueño Francisco Lindor.

Y es que el campocorto caribeño expresó recientemente su admiración y respeto total hacia el grandeliga nacido en Maracay, Venezuela.

"Miguel Cabrera es uno de los jugadores más respetados en el juego. Para mí, 'Miggy' es uno de esos jugadores que su nombre nunca va a morir en este deporte porque la personalidad que él tiene y las cosas que él ha hecho son de un grande", sostuvo bastante emocionado el jugador de los Mets de Nueva York.

Lindor tiene una anécdota bastante curiosa con Cabrera y la cuenta en el mismo video, destacando que cuando pegó su primer hit en las Mayores fue precisamente ante los Tigres de Detroit del venezolano, el boricua jugaba con Cleveland y en la carrera hacia la primera almohadilla se resbaló y acusó a Miggy de empujarle, sabiendo que estaba muy lejos.

"Cuando pasé por la base me tropecé y le eché la culpa a él, yo era un niño y al ver su reacción y decirme: 'tranquilo, diviértete', y no molestarse conmigo al echarle la culpa al saber que no estaba ni cerca de mí", dijo el puertorriqueño.

Además, Lindor agradeció por lo logrado y el ejemplo que dejó Miguel Cabrera en 20 años en el mejor beisbol del mundo y por "siempre jugar con una sonrisa", cerró.