Más allá de los millones: Dave Roberts defiende la cultura ganadora de los Dodgers

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El mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, se mostró tajante frente a quienes cuestionan el reciente éxito de los actuales bicampeones de la Serie Mundial. Según el estratega, las constantes críticas nacen de las propias carencias de otros equipos, cuyos directivos prefieren buscar excusas en lugar de trabajar para alcanzar el éxito.

"En mi opinión sincera, la mayoría de las posturas sobre los Dodgers son demasiado simplistas", confesó el piloto en una entrevista con Bob Nightengale del USA Today.

¿Dinero o desarrollo de talento?

Roberts detalló que el análisis externo suele reducir el éxito angelino a factores como el tamaño de la nómina, las selecciones de draft o la captación de talento internacional. Sin embargo, el piloto considera que esta mentalidad conformista de sus rivales termina jugando a favor de la novena californiana a lo largo de la temporada.

"Creo que es una ventaja competitiva. La gente prefiere quejarse en lugar de mirarse al espejo y ver cómo pueden mejorar su forma de trabajar", sentenció el mánager.

El peso de la nómina más alta del béisbol

El dirigente de 54 años no ignora el imponente músculo financiero de la organización, que actualmente ostenta un presupuesto superior a los 420 millones de dólares. No obstante, enfatizó que el verdadero valor radica en la cultura del equipo, la integración de los jóvenes prospectos en un vestuario de estrellas y el rendimiento diario.

"Tener esa nómina y la profundidad que te otorga es una ventaja indiscutible", admitió Roberts, reconociendo la realidad económica que rodea a la franquicia.

El agresivo gasto de Los Ángeles ha puesto el equilibrio competitivo en el centro de las próximas negociaciones laborales entre la MLB, que busca un tope salarial, y el sindicato.

En la mira de un histórico tricampeonato

Los Dodgers (39-22), dueños del segundo mejor récord actual de Las Mayores, apuntan a ser la tercera franquicia en la historia en lograr tres títulos consecutivos.

Para asegurar esta meta, podrían buscar un cambio por el as de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, antes de la fecha límite de traspasos del próximo 3 de agosto.