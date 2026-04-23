¿Lanzar o batear? La estrategia de los Dodgers para preservar la salud de Ohtani

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Manejar a un talento generacional como Shohei Ohtani es, probablemente, el desafío más envidiable y delicado en la historia del béisbol moderno. Dave Roberts lo sabe bien: tener al "Unicornio" en su mejor versión requiere un equilibrio casi quirúrgico entre la ambición deportiva y la ciencia médica.

El timonel californiano tiene una prioridad absoluta: asegurar que Shohei Ohtani sea productivo tanto en el montículo como en la caja de bateo a largo plazo. Sin embargo, en el mundo de la alta competencia, los planes pueden cambiar de un momento a otro. El mánager de los Dodgers de Los Ángeles ha dejado claro que la gestión de su estrella polivalente es un proceso dinámico que depende totalmente de cómo se sienta el jugador cada mañana.

Para los Dodgers, esto implica una flexibilidad total. En ciertos encuentros, el plan podría reducirse a que Ohtani se concentre exclusivamente en sus deberes como lanzador, dejando el rol de bateador designado a otros compañeros para reducir su carga física.

El dominio en 2026 y el acecho a los récords

A sus 31 años, Ohtani está demostrando que su madurez deportiva no tiene techo. El miércoles por la noche, realizó su cuarta apertura de la temporada contra los Gigantes de San Francisco, llegando al encuentro con estadísticas que parecen de otro planeta. En sus primeras 18 entradas del año, apenas permitió una carrera limpia, ostentando una efectividad de 0.50 y un récord de 2-0.

Pero no es solo su brazo lo que acapara titulares. Con el madero, Ohtani mantiene una racha de 53 partidos consecutivos embasándose, la más larga en las Mayores desde los 63 juegos de Orlando Cabrera en 2006. Esta hazaña lo sitúa en un empate técnico con Shawn Green por el segundo lugar en la historia de los Dodgers, teniendo ahora en la mira el récord histórico de la franquicia que ostenta Duke Snider (58 juegos en 1954).

El factor Dalton Rushing

Una de las razones por las que Roberts puede permitirse el lujo de darle descanso al bate de Ohtani es el surgimiento de Dalton Rushing. El receptor se ha consolidado como un suplente de élite en el rol de bateador designado, castigando la bola con un promedio de .414, siete cuadrangulares y 13 carreras impulsadas.

Esta profundidad en el roster es vital para un equipo que llega como bicampeón defensor de la Serie Mundial, pero que ha tenido un pequeño bache recientemente, perdiendo tres de sus últimos cuatro compromisos.

Un enfoque total en la victoria

Cuando Roberts conversó con Ohtani antes del duelo del miércoles, encontró a un jugador totalmente enfocado. El cuatro veces Jugador Más Valioso —y vigente doble MVP de la Liga Nacional— tiene una misión clara: estabilizar el barco tras la derrota sufrida el martes ante los Gigantes.

"Él quiere replantear las cosas, salir al campo, lanzar bien y darnos la oportunidad de ganar", comentó Roberts. Aunque el mánager aún no decide si Shohei estará en la alineación para el cierre de la serie el jueves, mantiene todas las opciones abiertas, incluyendo la posibilidad de bajarlo en el orden al bate para aliviar la presión si es necesario. En la gestión de Ohtani, como bien dice Roberts, "todo debe estar sobre la mesa".