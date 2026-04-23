Fin de la pesadilla: Nueva York corta la racha de 12 derrotas consecutivas

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Los New York Mets finalmente pudieron celebrar. Tras 12 partidos sumidos en la oscuridad, la racha de derrotas más larga de la franquicia en los últimos 24 años llegó a su fin este miércoles. Con una sufrida victoria de 3-2 sobre los Minnesota Twins, el equipo neoyorquino evitó seguir escribiendo páginas doradas —por las razones equivocadas— en los libros de historia del club.

El encuentro estuvo marcado por el esperado retorno de Juan Soto al lineup, cuya presencia pareció inyectar una dosis de confianza necesaria en una ofensiva que había lucido anémica durante gran parte de abril.

Drama en el montículo

La victoria no llegó sin su dosis habitual de suspenso. El cerrador Devin Williams, quien ha tenido dificultades recientemente para encontrar la zona de strike, volvió a complicarse en la novena entrada. Ante la falta de control de Williams, el mánager optó por confiarle el cierre a Luke Weaver, quien cumplió con creces al apagar el incendio y asegurar el último out del encuentro.

Tras el partido, Weaver conversó con Steve Gelbs de SNY sobre el ambiente que se vivía en el vestuario: "No se trataba de falta de actitud ni de una mala ética de trabajo. Simplemente, se trata de presentarse cada día y buscar un motivo para celebrar. Por suerte, hoy finalmente lo conseguimos".

La cara amarga

A pesar del júbilo por el triunfo, el vestuario de los Mets recibió un balde de agua fría con respecto a su capitán. El campocorto estrella, Francisco Lindor, tuvo que abandonar el diamante en el cuarto episodio.

El club confirmó posteriormente que Lindor sufrió una contractura en la pantorrilla izquierda mientras corría las bases tras anotar la carrera que, irónicamente, le dio la ventaja inicial al equipo. Esta baja se suma a la incertidumbre constante que ha rodeado al cuerpo médico de los Mets en este inicio de temporada de 2026, dejando un sabor agridulce en una noche que debía ser de celebración total.

Un balance necesario

Con este triunfo, los Mets intentarán aprovechar el impulso del regreso de Soto y la solidez mostrada por Weaver para estabilizar una temporada que amenazaba con descarrilarse por completo antes de llegar a mayo. La prioridad ahora, además de seguir sumando victorias, será evaluar la gravedad de la lesión de Lindor, cuya ausencia prolongada podría ser un obstáculo difícil de superar para el cuadro interior.