LIDOM: Fernando Rodney y sus escandalosos números con Gigantes del Cibao

La temporada invernal en la Liga de Beisbol Profesional De la República Dominicana siempre ha tenido un gran nivel de competición, este año no es la excepción, pero hay peloteros que están bajo de ritmo y otros que simplemente parece que ya no pueden rendir al más alto nivel. En esa línea, Fernando Rodney no pasa por su mejor momento con Gigantes del Cibao y de continuar con esa tendencia podría haber decisiones importantes.

Fernando Rodney con Gigantes del Cibao registra en lo que va de temporada: 13 juegos, 0-1, 5.25 efectividad, 12.0 entradas, 12 hits, 7 carreras limpias, 1 cuadrangular, 6 boletos, 10 ponches. 1.50 WHIP. No parecen muy grave su temporada, pero cuando nos vamos a sus últimas 4 salidas las cosas empiezan a tomar un color muy oscuro:

En los últimos 4 juegos Rodney lleva: 3.0 entradas, 8 hits, 7 carreras limpias, 3 boletos, 4 ponches, 20.24 efectividad, 3.75 WHIP. Con esos datos la gerencia podría prescindir de sus servicios en cualquier momento.

Fernando Rodney no está en plena forma y se nota en cada oportunidad que tiene en el montículo, pero además, si no se toma una decisión va a seguir perjudicando al equipo como lo ha venido haciendo en los últimos días. Le han bateado de todas las formas posibles en solo 3 entradas de labor con saldo negativo para Gigantes del Cibao en LIDOM.