LIDOM: Así se despide Henry Urrutia de la temporada invernal de República Dominicana

Hoy comienza la Serie Final de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana en su edición 2023-24, en esta ocasión la final será entre Tigres del Licey vs Estrella Orientales y ambos equipos ya seleccionaron sus refuerzos para la gran final en LIDOM. Con eso en mente y al ver que nadie lo seleccionó, Henry Urrutia envió un sentido mensaje a la afición y se despidió de la campaña.

Henry Urrutia estuvo este año en la pelota de República Dominicana con Gigantes del Cibao, el equipo no alcanzó la Serie Final y no fue seleccionado como refuerzo, por lo que el cubano de 36 años de edad dedicó unas palabras para la afición en LIDOM... "Las cosas no salieron como muchos esperábamos pero los equipos escogieron lo que entienden que necesitan, les deseo la mejor de las suertes a mis hermanos que estarán jugando esta final y gracias a todos los fans que pujaron por mi… se les quiere nos vemos pronto".

Henry Urrutia es un pelotero que tiene mucha experiencia en República Dominicana, tiene 3 años jugando con Gigantes del Cibao y ha registrado buenos números, para muestra su última actuación fue soberbia durante la campaña 2023-24 registrando:

- 40 juegos, 139 turnos, 8 anotadas, 40 hits, 8 dobles, 1 cuadrangular, 20 impulsadas, 21 boleto, 22 ponches, .288 promedio, .747 OPS

El mismo cubano en el mensaje dejó claro que volvería para jugar nuevamente en la liga invernal de LIDOM durante la 2024-25. Es un pelotero respetado y muy querido en República Dominicana gracias al cariño que siempre ha mostrado por la competición y el respeto que tiene por la misma, son cosas que la afición toma en cuenta.

Urrutia seguramente descansará hasta que comiencen los entrenamientos con Saraperos de Saltillo, equipo con el que tiene contrato para jugar en la Liga Mexicana de Beisbol, que en sus últimos años ha estado descomunal con .420 y .290 de promedio respectivamente. Se espera que pueda volver con más fuerza luego de un gran paso por LIDOM.