Valencia y Barcelona definirán el título de la Liga Endesa en una final inédita

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La temporada 2025-26 de la Liga Endesa ha llegado a su etapa decisiva. Valencia Basket y FC Barcelona se enfrentarán para determinar al próximo campeón del baloncesto español. El equipo valenciano aseguró su clasificación tras vencer a Joventut de Badalona con un rotundo tres a cero en la serie semifinal, lo que confirma su gran momento de forma.

El primer encuentro de la serie final se disputará este jueves 18 de junio a las 20:00 horas. El escenario del compromiso será el Roig Arena, donde el conjunto local buscará dar el primer paso hacia el campeonato ante su afición.

Valencia Basket llega con paso firme a la última instancia

El camino de Valencia Basket hacia la final se consolidó de manera contundente. La eliminación de Joventut por un saldo absoluto de tres victorias sin derrotas demuestra la solidez defensiva y la efectividad ofensiva del plantel. Este rendimiento previo coloca al equipo en una posición de confianza para afrontar el inicio de la serie por el título.

La localía en el partido inaugural representa una ventaja que el cuerpo técnico buscará capitalizar. La regularidad mostrada durante los playoffs ha sido el factor clave para que la plantilla taronja aspire seriamente al galardón máximo de la competición nacional.

Barcelona busca imponer su jerarquía en territorio visitante

Por su parte, el FC Barcelona llega a este emparejamiento con la exigencia histórica de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. El cuadro azulgrana disputará el primer choque en condición de visitante, un reto que medirá su capacidad de adaptación y su templanza.

Los enfrentamientos previos entre ambas escuadras durante la fase regular anticipan una serie equilibrada, donde el control del rebote y el acierto desde el perímetro serán fundamentales para inclinar la balanza.