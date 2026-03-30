Tolerancia cero en Chicago: los Bulls rescinden el contrato de Jaden Ivey

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La directiva de los Chicago Bulls tomó una decisión drástica y fulminante este lunes al rescindir el contrato del escolta Jaden Ivey. La franquicia justificó la salida del jugador bajo el argumento de "conducta perjudicial para el equipo", una medida que busca proteger la imagen de la organización tras un polémico episodio protagonizado por el atleta en sus plataformas digitales.

El despido se produce apenas unas horas después de que Ivey realizara una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram. En el video, que se extendió por casi 43 minutos, el jugador de cuarto año emitió una serie de comentarios despectivos dirigidos hacia la comunidad LGBTQ+.

El detonante: una transmisión cargada de ataques

Durante el polémico live, Ivey abordó temas religiosos para justificar su postura, lanzando duras críticas contra la comunidad y cuestionando directamente la política de inclusión de la NBA. El jugador calificó la celebración del Mes del Orgullo (Pride Month) como una promoción de la "injusticia", lo que generó un rechazo inmediato tanto de los aficionados como de la liga.

Este tipo de declaraciones contravienen directamente los códigos de conducta de la NBA, que en los últimos años ha reforzado su mensaje de diversidad y respeto como pilares fundamentales de su identidad global.

Un paso fugaz y accidentado por Chicago

Desde el punto de vista deportivo, la estancia de Ivey en la "Ciudad de los Vientos" fue, cuando menos, turbulenta. Seleccionado originalmente por los Detroit Pistons en la quinta posición del Draft de 2022, Ivey llegó a Chicago el pasado 3 de febrero mediante un canje a tres bandas que involucró también a los Minnesota Timberwolves.

Sin embargo, su aporte en la duela fue prácticamente nulo:

Solo disputó cuatro partidos oficiales con el uniforme de los Bulls.

Se ausentó en los últimos 19 encuentros del equipo.

En la presente temporada (combinando su paso por Detroit y Chicago), promediaba apenas 8.5 puntos, 2.5 rebotes y 1.8 asistencias.

Futuro incierto en la agencia libre

A sus 24 años, Jaden Ivey se perfilaba para convertirse en agente libre restringido al finalizar la actual campaña. No obstante, este despido por motivos disciplinarios y éticos pone en serio riesgo su continuidad en la liga.

"La NBA es un ecosistema donde el talento debe ir de la mano con los valores de la comunidad. Comentarios de este calibre suelen cerrar puertas no solo por el rendimiento en la cancha, sino por el costo que representan para el marketing y la cohesión del vestuario", señalan analistas deportivos tras el anuncio.

Con esta decisión, los Bulls envían un mensaje claro: ninguna prioridad deportiva está por encima del respeto y la inclusión.