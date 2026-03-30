La NBA aprueba la venta de los Trail Blazers: El fin de la era Allen ha llegado

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La Junta de Gobernadores de la NBA dio luz verde este lunes a un cambio histórico en el noroeste de los Estados Unidos. El control mayoritario de los Portland Trail Blazers, que durante décadas perteneció al fallecido cofundador de Microsoft, Paul Allen, y posteriormente a sus herederos, pasará a manos de un grupo inversor liderado por Tom Dundon.

Se espera que el acuerdo, valorado en aproximadamente 4,000 millones de dólares, se formalice oficialmente a finales de esta semana. Aunque la cifra es astronómica, queda por debajo de los 6,100 millones de dólares que alcanzaron los Boston Celtics en su reciente venta, lo que marca el termómetro actual del valor de las franquicias de élite en la liga.

Un grupo de propietarios con raíces diversas

Tom Dundon, presidente de Dundon Capital Partners y conocido por su exitosa gestión al frente de los Carolina Hurricanes en la NHL, no llega solo. Su equipo de inversión destaca por una mezcla de capital tecnológico y local:

Sheel Tyle: Cofundadora de Collective Global, con base en Portland.

Marc Zahr: Copresidente de Blue Owl Capital.

Cherng Family Trust: La firma de inversión detrás de la cadena Panda Express.

Para financiar esta incursión en el baloncesto profesional, Dundon ajustó recientemente su cartera deportiva al vender el 12.5% de su participación en los Hurricanes por 332.5 millones de dólares.

El Moda Center y la garantía de permanencia

Una de las mayores preocupaciones de la afición de Oregon era la posibilidad de que un nuevo propietario decidiera trasladar la franquicia. Sin embargo, ese temor ha quedado disipado gracias a un movimiento estratégico de la Legislatura de Oregon a principios de marzo.

El estado aprobó un fondo de 365 millones de dólares para la renovación del Moda Center, estadio que ya cuenta con 30 años de antigüedad. Este acuerdo otorga al estado la propiedad conjunta del recinto junto con la ciudad de Portland y, lo más importante, asegura la permanencia del equipo en la ciudad por las próximas tres décadas. Con el estadio renovado y un contrato de arrendamiento a largo plazo, los Blazers están anclados a su sede histórica.

El legado de Paul Allen y el futuro de Seattle

La venta cumple con la última voluntad de Paul Allen, quien adquirió el equipo en 1988 por apenas 70 millones de dólares. Tras su fallecimiento en 2018, su hermana Jody Allen ha supervisado el fideicomiso que estipulaba la liquidación de sus activos deportivos para fines filantrópicos.

Bajo la gestión de los Allen, los Blazers se convirtieron en un pilar de la comunidad. Pero este no es el único movimiento en el tablero de Jody Allen. Siguiendo el mismo mandato, el proceso de venta de los Seattle Seahawks de la NFL también ha comenzado. Tras conquistar su segundo título de Super Bowl recientemente, la franquicia de Seattle se encuentra en el mercado en su punto de valoración más alto, marcando un cierre triunfal para el legado deportivo de la familia en el Pacífico Noroeste.