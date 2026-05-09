Tensión en la duela: Chris Finch estalla contra el arbitraje tras la caída de los Timberwolves

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La derrota de los Minnesota Timberwolves ante los San Antonio Spurs en el tercer juego de la serie no solo dejó un sabor amargo en lo deportivo, sino también un ambiente caldeado fuera de la pintura. El entrenador jefe de los Wolves, Chris Finch, no se guardó nada al finalizar el encuentro y lanzó duras críticas contra el veterano árbitro Tony Brothers, calificando su actuación de "totalmente poco profesional".

El conflicto estalló a falta de cinco minutos para el cierre del partido. En un momento crítico para la ofensiva de Minnesota, Finch solicitó un tiempo muerto con la intención de reorganizar sus piezas y evitar una pérdida de balón. Sin embargo, Brothers ignoró el pedido durante varios segundos, desatando la furia del estratega en plena duela.

Un intercambio que casi llega a mayores

Lo que comenzó como un reclamo técnico escaló rápidamente a un enfrentamiento verbal directo. Brothers encaró a Finch en un intercambio tan intenso que obligó a la intervención del asistente técnico Pablo Prigioni y del base Bones Hyland, quienes tuvieron que escoltar al oficial fuera del círculo para evitar que la situación pasara a mayores.

Tras el partido, Finch explicó su frustración ante los medios:

"Quería el tiempo muerto. Lo pedí tres segundos antes y me ignoró deliberadamente. Me miró, dejó seguir la jugada y casi nos cuesta el balón. Luego, cuando fui a preguntarle de forma legítima dónde se reanudaría el juego, simplemente comenzó a gritarme. Su comportamiento fue inaceptable".

El contraste: la calma de Anthony Edwards

A pesar del incendio provocado por el arbitraje, la estrella del equipo, Anthony Edwards, prefirió restarle importancia al incidente. Fiel a su estilo relajado pero competitivo, "Ant-Man" intentó suavizar las asperezas ante la prensa.

"Es competencia al más alto nivel", comentó Edwards. "Nosotros queremos ganar, 'Finchy' quiere ganar y Tony Brothers... bueno, es Tony Brothers. Todos sabemos cómo es esto, así que todo está bien". Cabe destacar que esta es la segunda noche consecutiva de los playoffs que registra un altercado viral con los jueces, sumándose al reciente cruce entre Austin Reaves (Lakers) y los oficiales en su serie contra OKC.

Problemas en la puntería y la mira en el cuarto juego

Más allá de la polémica arbitral, los Timberwolves deben hacer una autocrítica profunda sobre su desempeño ofensivo. El equipo apenas registró un 38% en tiros de campo, una cifra lapidaria para un partido de postemporada.

Mientras que Edwards cargó con el peso ofensivo sumando 32 puntos (12 de 26 en tiros), el resto del elenco estelar no estuvo a la altura: Jaden McDaniels y Julius Randle tuvieron una noche para el olvido, combinándose para un pobre 8 de 34 en lanzamientos.

Minnesota ahora se encuentra contra las cuerdas y buscará ajustar su puntería para igualar la serie este domingo por la noche, en un cuarto partido que promete ser una batalla de alta tensión en San Antonio.