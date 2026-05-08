"El peor trato de nuestras carreras": Estalla la indignación en el vestuario de los Lakers

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Lo que debía ser un análisis táctico tras el silbatazo final se convirtió en un campo de batalla dialéctico. En una imagen poco habitual en la NBA, la totalidad de la plantilla de los Lakers se dirigió hacia los árbitros para expresar su indignación por lo que consideran una actuación "tendenciosa" y "errática" que condicionó el resultado del partido.

La frustración no fue aislada. Desde las superestrellas hasta los jugadores de rol, el mensaje fue unísono: la disparidad en el criterio de faltas y la falta de comunicación por parte de los oficiales alcanzaron un punto de no retorno. Al finalizar el protocolo de saludos, el grupo rodeó a los colegiados en una escena cargada de tensión que obligó a la seguridad del estadio a intervenir para escoltar a los jueces.

¿Qué desató la furia angelina?

Aunque el equipo evitó entrar en detalles específicos para eludir multas inmediatas de la liga, los testimonios recogidos en el vestuario pintan un panorama sombrío:

Disparidad en la línea de libres: Los Lakers habrían señalado una diferencia abismal en los contactos permitidos en ambos lados de la duela.

Faltas técnicas cuestionables: Varios jugadores expresaron que fueron sancionados simplemente por intentar dialogar sobre jugadas clave.

El factor "respeto": La frase más repetida en los pasillos fue que este fue "el peor trato" que han recibido desde que llegaron a la liga, aludiendo a una supuesta actitud despectiva por parte de los árbitros.

Este incidente ocurre en un contexto de alta sensibilidad para la NBA, que ha estado bajo escrutinio por la consistencia del arbitraje en la campaña 2025-26. Por su parte, el equipo arbitral no emitió declaraciones, limitándose a entregar el informe oficial del juego a la liga.